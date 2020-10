Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto gerammt und weitergefahren

Deidesheim (ots)

Auf einem Schaden von 2.500, --EUR sitzen, bleibt zunächst die Halterin eins Ford Mustang, nach einem Unfall am vergangenen Samstag in Deidesheim. Ein Zeuge beobachtete, wie weißer Kastenwagen in der Niederkircher Straße in Richtung Weinstraße unterwegs war und an dem Ford hängen blieb, der Fahrer sich aber nicht um den Schaden kümmerte und flüchtete. Die Polizei Haßloch sucht in diesem Zusammenhang nach einem weißen Ford Tourneo älteren Baujahres, der einen Schaden vorne rechts aufweisen müsste. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell