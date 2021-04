Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfallflucht: Opel auf Lidl-Parkplatz beschädigt; Neuenkirchen: Handtasche nach Einkauf entwendet; Soltau: Reitsattel gestohlen

Heidekreis (ots)

22.04 / Unfallflucht: Opel auf Lidl-Parkplatz beschädigt

Schneverdingen: Auf dem Lidl-Parkplatz an der Harburger Straße kam es am Mittwoch, zwischen 08.10 und 08.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein dunkelblauer Opel Adam beim Ein- oder Ausparken am Radkasten vorn links. Der Unfallverursacher meldete sich bisher nicht. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

21.04 / Handtasche nach Einkauf entwendet

Neuenkirchen: Während eine 84jährige Frau aus Neuenkirchen am Mittwoch, gegen 11.40 Uhr ihren Einkauf auf dem Lidl-Parkplatz an der Delmser Dorfstraße, im Bereich der Einkaufswagen auslud, entwendeten Unbekannte ihre Handtasche. Als Täterin kommt möglicherweise eine dunkelhaarige Frau in Betracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/9339711 entgegen.

21.04 / Reitsattel gestohlen

Soltau: Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Dienstag, 20.00 und Mittwoch, 16.30 Uhr in einem Pferdestall im Soltauer Ortsteil Barmbruch einen Spind auf und entwendeten einen Sattel der Marke Prestige, Typ D1, Farbe braun, im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zum Verbleib bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

21.04 / Diebe stehlen E-Scooter

Bomlitz: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch, zwischen 23.00 und 01.00 Uhr einen abgeschlossenen E-Scooter der Marke "DogGreen Explorer" im Wert von rund 300 Euro. Das selbstlackierte Fahrzeug (rot/weiß) war auf einem Grundstück an der Cordinger Straße abgestellt.

21.04 / Gartenlaube aufgebrochen

Lünzen: Nachdem sie eine Gartenlaube an der Straße Birkenhain aufhebelten, entwendeten Unbekannte zwei Angelrollen im Wert von rund 600 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch begangen. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

21.04 / Spiegel abgetreten

Schneverdingen: In der Nacht zu Mittwoch traten Unbekannte auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand der Eichendorfstraße den Außenspiegel eines Fiat 500 ab. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

