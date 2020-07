Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brand im Asia-Imbiss - B75 voll gesperrt +++ Vandalismus am Este-Wanderweg +++ Einbruch in Kindergarten - Geldkassette weg +++ Wohnmobil geklaut

Tostedt (ots)

Brand im Asia-Imbiss - B75 voll gesperrt

Sonntag Vormittag geriet die Fritteuse in einem Asia-Imbiss in der Straße Unter den Linden in Brand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in dem Haus. Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen rückten an. Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen, die angrenzende B 75 wurde für die Lösch- und Evakuierungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei vermutet als Brandursache einen technischen Defekt. Der Schaden wird auf etwa 10.000 EUR beziffert. Durch die eigenen Löscharbeiten wurde der Betreiber des Imbiss' verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenfalls musste ein Säugling, der in dem Gebäude lebt, vorsorglich in eine Hamburger Klinik gebracht werden.

+++

Vandalismus am Este-Wanderweg - Polizei sucht Zeugen

Hollenstedt. In den vergangenen Wochen ist es entlang des bekannten Este-Wanderweges zwischen Bötersheim und Moisburg wiederholt zu Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte haben dabei Sitzbänke, Infotafeln und Unterstände mit roher Gewalt oder durch Farbschmierereien teils bis zur Unbrauchbarkeit beschädigt. Der Schaden beläuft sich inzwischen auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Hollenstedt bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 04165-217690 zu melden.

+++

Einbruch in Kindergarten - Geldkassette weg

Bendestorf. Jetzt wurde in den Kindergarten in der Kirchstraße in Bendestorf eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Freitag- und Sonntag-Nachmittag ein Fenster auf, um in das Objekt zu kommen. Dort klauten sie eine Geldkassette und liefen dann weg. Welche Wertsachen genau in der Kassette waren, ermittelt derzeit die Polizei. Sie erbittet Zeugenhinweise unter 04105/6200.

+++

Wohnmobil geklaut

Meckelfeld. Vom Meckelfelder Bahnhof wurde zwischen Freitag Früh und Sonntag Abend ein zwei Jahre altes Wohnmobil geklaut. Der weiße VW California Beach hat einen Wert von etwa 35.000 EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter 04105/6200.

+++

Drogeneinfluss zur Geisterstunde

Elstorf. Als Montag kurz nach Mitternacht eine Streife durch die Schützenstraße fuhr, fiel ihr ein VW Golf auf, der eiligst vor dem Streifenwagen wegzufahren schien. Die Polizisten stoppten den Wagen und sprachen die beiden 19-jährigen Männer darin an. Ein Duft von Cannabis schlug den Beamten entgegen, aber mit Drogen wollten die beiden Insassen nichts zu tun haben. Am Ende konnte der Fahrer dann aber doch der Fahrt unter Drogeneinfluss überführt werden. Die Polizisten fanden sogar drogentypisches Zubehör im Wagen. Der Mann aus der Samtgemeinde Hollenstedt wurde zur Blutentnahme mit auf die Wache genommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Meier

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15

Fax: 0 41 81 / 285 - 105

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell