POL-WL: Mehrere Kennzeichenschilder gestohlen ++ Winsen/Bahlburg - Volltrunken mit Traktorgespann unterwegs ++ Neu Wulmstorf/Elstorf - Lkw verursacht Unfall und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Mehrere Kennzeichenschilder gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag (02.07.2020), haben Unbekannte in den Straßen Im Saal, Viehhallenweg und Bahnhofstraße von mindestens fünf Pkw Kennzeichenschilder abgebaut und gestohlen. In zwei Fällen wurden beide Kennzeichen abmontiert, bei den übrigen Fahrzeugen fehlte jeweils nur das vordere oder hintere Kennzeichen. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Winsen/Bahlburg - Volltrunken mit Traktorgespann unterwegs

Eine Zeugin meldete am Donnerstag, gegen 18.45 Uhr, einen Traktor mit Anhänger, der zwischen Pattensen und Bahlburg unterwegs war und in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Beamte der Polizei Winsen konnten das Gespann in Bahlburg stoppen. Am Steuer saß ein 56-jähriger Mann. Der Fahrer roch stark nach Alkohol und hatte Mühe, ohne Hilfe zum Streifenwagen zu gehen. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 3,15 Promille. Daraufhin wurde er zur Blutprobenentnahme mitgenommen. Seinen Führerschein und den Zündschlüssel des Traktors stellten die Beamten sicher. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neu Wulmstorf/Elstorf - Lkw verursacht Unfall und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, den 02.07.2020, gegen 09.15 Uhr, befuhr ein LKW die Lindenstraße (B3) in Richtung Buxtehude. In Höhe der Hausnummer 25 geriet dieser aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende LKW mit Anhänger machte eine Vollbremsung, um eine frontale Kollision zu vermeiden. Dadurch fiel ein Teil seiner Ladung (Pflastersteine) auf die Fahrbahn. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte LKW-Führer hielt nach dem Unfall kurz an und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

