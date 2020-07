Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bei Unfall lebensgefährlich verletzt ++ Winsen - Gasalarm in der Innenstadt ++ Hollenstedt - Mahnwache und Gegenveranstaltung ++ Salzhausen - Pfandkisten gestohlen

Bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Auf der K 72, zwischen Holm - Seppensen und Sprötze, kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 35-jährige Fahrer eines Kleintransporters war in Richtung Sprötze unterwegs, als er gegen 18:30 Uhr aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug vermutlich ins Schleudern, rutschte quer über die Fahrbahn und prallte linksseitig mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Anschließend kippte der Kleintransporter um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Direkte Unfallzeugen sind bislang nicht bekannt.

Ersthelfer, die auf die Unfallstelle zukamen, alarmierte die Retter und kümmerten sich um den 35-jährigen. Er erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik.

Die K 72 wurde für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll gesperrt. Zeugen die möglicherweise den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Winsen - Gasalarm in der Innenstadt

Am Mittwochnachmittag (1.7.2020), gegen 15:30 Uhr, wurden bei Bauarbeiten in der Rathausstraße eine Gas- und eine Stromversorgungsleitung beschädigt. Dadurch trat Gas aus der kaputten Leitung aus. Sofort wurde für die Feuerwehr Großalarm ausgelöst. Das Gebäude einer Bank musste geräumt werden. Der Von-Somnitz-Ring wurde auf voller Länge gesperrt. Glücklicherweise konnte die beschädigte Gasleitung nach kurzer Zeit geschlossen werden. Nach einer Stunde wurde die Vollsperrung aufgehoben. Rund 70 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Hollenstedt - Mahnwache und Gegenveranstaltung

Für den Mittwochnachmittag war nahe eines Tiertransportunternehmens eine Mahnwache anlässlich eines Aktionstages gegen Tiertransporte angemeldet worden. Hierzu wurden 30-40 Teilnehmer erwartet. Bereits gegen Mittag stellte die Polizei regen Zulauf auf dem Gelände des Viehtransportunternehmens in Form von Traktoren fest. In der Spitze befanden sich 350 Personen auf dem Gelände. Die Zusammenkunft, bei der ebenfalls Transparente gezeigt wurden, wurde daraufhin von der Polizei als Versammlung eingestuft. Die Beamten führten mit beiden Versammlungsleitern Kooperationsgespräche, besonders auf die Einhaltung der Abstandsregelungen im Sinne der Infektionsschutzmaßnahmen wurden hingewiesen. Diese wurden weitestgehend beachtet.

Im weiteren Verlauf tauschten sich Versammlungsteilnehmer beider Seiten in ruhigen Gesprächen miteinander aus. Gegen 16:20 Uhr wurden die Versammlungen beendet und die Teilnehmer verließen nach und nach den Bereich. Zu Straftaten kam es nicht.

Salzhausen - Pfandkisten gestohlen

Rund 250 grüne Kunststoffpfandkisten sind in der Nacht zum Mittwoch von Dieben aus dem Leergutlager eines Edeka-Marktes an der Straße Alte Baumschule entwendet worden. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 21 und 4:00 Uhr Zugang zu dem Gelände und schleppten die Kisten hinaus. Der Schaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Zeugen, die die Verladetätigkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 900580 bei der Polizei Salzhausen zu melden.

