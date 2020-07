Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Seevetal/A 39 - Zu spät abgebogen

Seevetal/Fleestedt (ots)

Pkw gestohlen

In der Nacht zu Dienstag (03.06.2020) haben Unbekannte im Bürgermeister-Wittwer-Weg einen grauen VW Golf gestohlen. Am Montag, gegen 21.30 Uhr, stand der Wagen noch auf dem Parkplatz am Ende der Sackgasse. Am Dienstag, gegen 09.30 Uhr wurde sein Fehlen bemerkt. Der Wert des Wagens mit dem Kennzeichen WL-XX 703 wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Seevetal/A 39 - Zu spät abgebogen

Im Maschener Kreuz kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Gegen 21.40 Uhr wollte der 27-jährgie Fahrer eines Audi Q3, von der A7 kommend, im Maschener Kreuz nach rechts auf die A1 in Fahrtrichtung Hamburg abfahren. Kurz vor der Abfahrt überholte der Mann noch einen Pkw, verschätzte sich dabei aber bezüglich der Entfernung zur Ausfahrt. Der 27-Jährige lenkte so stark nach rechts, um die Ausfahrt noch zu erreichen, dass der Pkw nach links gegen die Schutzplanke in der Ausfahrt prallte und anschließend quer über den Fahrstreifen schleuderte. Auf der rechten Seite der Ausfahrt blieb der Pkw an der Betongleitwand stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, sein gleichaltriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten musste sie Ausfahrt in Richtung Hamburg voll gesperrt werden.

