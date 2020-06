Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Moped verbrannt ++ Winsen - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Moped verbrannt

Bei Schweißarbeiten an einem Kleinkraftrad ist am Montag (29.06.2020), gegen 21.25 Uhr auslaufendes Benzin in Brand geraten. Ein Jugendlicher hatte in der Straße An der Schmiede an seiner Maschine gearbeitet, als sie plötzlich in Flammen stand. Geistesgegenwärtig zog er das Kleinkraftrad noch von der Garage weg, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte. Die Feuerwehr Nenndorf löschte das brennende Moped ab. Es wurde durch die Flammen völlig zerstört.

Winsen - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein 37-jähriger Mann ist am Montagabend von der Polizei kontrolliert worden, als er gegen 17.50 Uhr mit seinem Audi auf der Lüneburger Straße unterwegs war. Da er körperliche Auffälligkeiten zeigte, machten die Beamten einen Drogenvortest mit ihm. Dieser zeigte eine Beeinflussung durch Amphetamine an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Wagen musste er stehenlassen.

