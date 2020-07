Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Beratung wird wieder aufgenommen und ausgebaut - Präventionsteam mit festen Sprechzeiten in Winsen

Bild-Infos

Download

Landkreis Harburg / Winsen (ots)

Nachdem zu Beginn der Corona-Pandemie polizeiliche Beratungsangebote außerhalb der Dienststellen massiv reduziert werden mussten, viele geplante Veranstaltungen ohnehin ausgefallen sind, wird die Präventionsarbeit jetzt wieder intensiviert. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Harburg ist dazu nicht nur telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Neben Gesprächsterminen, die im Dienstgebäude in der Schützenstraße 17 in Buchholz verabredet werden können, gibt es in den Räumen der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Rathausstraße 29 in Winsen (neben der Citywache) ab Mittwoch kommender Woche (08.07.2020) feste Beratungszeiten.

Als Beauftragter für Kriminalprävention ist Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger Ansprechpartner für alle polizeilichen Präventionsthemen (außer Jugend und Verkehr) wie z.B. Cybercrime und häusliche Gewalt, insbesondere Beratung zum Thema Einbruchschutz. Er ist wie folgt erreichbar: Telefon 04181/285-108, E-Mail carsten.buenger@polizei.niedersachsen.de In der Beratungsstelle in Winsen ist er dienstags von 10.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr zu finden.

Die Beauftragte für Jugendsachen ist Kriminalhauptkommissarin Lydia Freienberg. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Themen, die Kinder, Jugendliche und deren Eltern betreffen, wie z.B. Gefahren und Herausforderungen beim Umgang mit sozialen Medien. Ihre Erreichbarkeit: Telefon 04181/285-107, E-Mail lydia.freienberg@polizei.niedersachsen.de Sprechzeit in der Beratungsstelle ist mittwochs, von 13.00 bis 16.00 Uhr.

Fragen zum Straßenverkehr/-srecht für alle Alters- und Verkehrsgruppen, zum Beispiel Nutzung neuer Verkehrsmittel wie Pedelecs oder E-Scooter beantwortet der Verkehrssicherheitsberater Polizeioberkommissar Dirk Poppinga. Er ist unter der Telefonnummer 04181/285-109 oder per E-Mail unter dirk.poppinga@polizei.niedersachsen.de zu erreichen. Im Zweiwochenrhythmus ist er montags, von 13.00 bis 15.00 Uhr in der Beratungsstelle.

Darüber hinaus können individuelle Termine für Beratungen abgesprochen werden. In der Beratungsstelle ist das Präventionsteam unter der Telefonnummer 04171/788839-31 zu erreichen.

BU: Carsten Bünger (v.l.), Dirk Poppinga und Lydia Freienberg starten mit zusätzlichen Sprechzeiten in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Winsen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell