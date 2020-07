Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, den 03.07.2020 -12:00 Uhr- bis Sonntag, den 05.07.2020,12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

BAB 1 - Fahrstil für die gesamte Autobahnbreite

Samstagmittag nahm ein Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Cuxhaven zwischen Hollenstedt und dem Autobahnkreuz Maschen mit seinem Fahrstil alle Fahrstreifen der BAB 1 in Richtung Hamburg in Anspruch, ohne dabei auf andere zu achten. Ein aufmerksamer Fahrzeugführer meldete den Vorfall und sicherte besonnen den Verkehr nach hinten ab, um eine Gefährdung anderer zu vermeiden. Der Grund für die schlechte Fahrweise erklärte sich, nachdem das Fahrzeug von der Polizei angehalten und kontrolliert werden konnte. Der Fahrzeugführer (50), dem es sichtlich schwer fiel aufrecht zu gehen, pustete einen Wert von 2,01 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe für das Strafverffahren entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Buchholz/Nordheide - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Am Samstag wurden gegen 15:30 Uhr ein Motorradfahrer (67) und seine Sozia (51) schwer verletzt, als sie von Vaensen in Richtung der Buchholzer Innenstadt fuhren und bei der Kreuzung Hamburger Straße/Nordring mit dem Ford Ranger einer entgegen kommenden Linksabbiegerin (60) kollidierten. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 14.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen missachtete der Kradfahrer wahrscheinlich unbeabsichtigt das zum Unfallzeitpunkt für ihn als Geradeausfahrer geltende Rotlichtsignal der Ampelanlage.

Buchholz/Nordheide - Tempo-30-Schilder entwendet

Jemand war offenbar mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf der Soltauer Straße für den Bereich vor der Seniorenresidenz nicht einverstanden und entwendete in der Nacht zu Samstag die entsprechenden Verkehrsschilder mitsamt Rohrpfostenmast für beide Fahrtrichtungen. Ein Mast wurde bereits wieder aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz entgegen (04181-2850)

Tostedt - randalierende Eierwerfer beschädigen PKW

Am frühen Samstagmorgen randalierten drei junge Männer (21 bis 23) bei der Heidenauer Straße, warfen u.a. mit Eiern herum und traten gegen geparkte Autos, wobei mindestens ein PKW beschädigt wurde. Als die drei aggressiv auftretenden Männer von der alarmierten Polizei angetroffen wurden, griff der 21-jährige plötzlich nach der Bodycam eines Beamten, um sie abzureißen. Um weitere Störungen zu unterbinden, wurde der Mann einem Funkstreifenwagen zugeführt, wo er gezielt nach einem Beamten trat. Der alkoholisierte Mann wurde zur Wache nach Buchholz gebracht und dort nach einer durchgeführten Blutentnahme zum Nachweis einer möglicherweise sehr starken Alkoholbeeinflussung entlassen.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall durch Alkoholbeeinflussung

Am Samstagabend verlor ein Audi-Fahrer (30) auf seiner Fahrt in Richtung Stelle beim Kreisverkehr am Ende der Hansestraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus über die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Im Anschluss ging es eine Böschung hinab, bevor der Audi dort zum Stehen kam. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt, pustete aber 1,89 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem und hohem Sachschaden

Ein Mercedesfahrer (27) kam Samstagnachmittag aus Richtung der Admiral Spielhalle und übersah beim Einbiegen auf die Osttangente einen bevorrechtigten Nissan Micra, welcher die Osttangente in Richtung Luhdorf befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten und nicht mehr fahrbereit waren. Der Nissan-Fahrer (20) wurde leicht verletzt.

Seevetal/Meckelfeld - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Zeugen beobachten am späten Samstagmittag zwei randalierende Jugendliche (13 und 14) an einer Bushaltestelle an der Höpenstraße: sie traten Elemente der Bushaltestellenüberdachung heraus. Nachdem sie in einen Linienbus eingestiegen sind, konnten sie aufgrund der guten Zeugenbeschreibung dort angetroffen werden. Sie wurden mit einem begleitenden Gespräch an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Seevetal/Beckedorf- Einbruchdiebstahl

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Sonntag durch das Aufhebeln einer Tür in eine Firma im Gewerbegebiet Beckedorf ein. Im Verwaltungstrakt wurde ein Tresor mit einem Winkelschleifer geöffnet. Es wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet und ein nicht unerheblicher Sachschaden angerichtet. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal entgegen (04105-620115)

