POL-HK: Bispingen: Tablet-PC aus Pkw genommen; Walsrode: Einbrüche misslingen; Walsrode: Falschgeld: Polizei mahnt zur Vorsicht; Rethem: Brand in Rethem - Polizei ermittelt

23.04 / Tablet-PC aus Pkw genommen

Bispingen: Am Freitagnachmittag, zwischen 15.00 und 15.20 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Pkw einen Tablet-PC vom Beifahrersitz. Das Fahrzeug war auf dem Edeka-Parkplatz an der Hauptstraße abgestellt, der Geschädigte war beim Einkaufen. Der Schaden wird auf 215 Euro geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Bispingen unter 05194/982460 in Verbindung zu setzen.

26.04 / Einbrüche misslingen

Walsrode: Am vergangenen Wochenende scheiterten Einbrecher in zwei Objekten an ihren eigenen Unzulänglichkeiten: Nachdem sie in Werkstätten an der Otto-Hahn-Straße eingedrungen waren, versuchten sie eine Schublade mit einem Metallstift zu öffnen. Der Stift brach ab - das Gebäude wurde ohne Diebesgut verlassen. An der Wernher-von-Braun-Straße brachen sie den Zylinder des Schlosses eines Rolltores ab. Auch hier wurde das Vorhaben anschließend aufgegeben.

27.04 / Falschgeld: Polizei mahnt zur Vorsicht

Walsrode: In den letzten drei Wochen wurde in Walsrode bei Verkäufen von elektronischen Artikeln zweimal Falschgeld verausgabt. Die Verkäufe wurden jeweils über Internetportale angebahnt. Es kamen persönliche Treffen zustande, bei denen in einem Fall ein Handy und in dem anderen Fall ein Laptop gegen Bargeld übergeben wurde. Dass es sich dabei um 50 Euro Falschgeldnoten handelte, fiel den Verkäufern erst im Nachhinein auf. Der Gesamtschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

26.04 / Brand in Rethem - Polizei ermittelt

Rethem: Am frühen Montagmorgen, gegen 05.50 Uhr brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer im Bereich eines Schuppens am Allerring aus. Die Flammen griffen in der Folge auf eine Taubenvoliere und den Spitzboden eines Wohnhauses über. Der Dachstuhl wurde dabei beschädigt. Personen wurden nicht verletzt, die Bewohner hatten das Haus verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf rund 86.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

27.04 / Unfallopfer im Krankenhaus verstorben

Reinsehlen / Rotenburg: Am Sonntag, 18.04.2021, gegen 02.45 Uhr kam es auf der L171 in Reinsehlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer lebensbedrohlich verletzt wurde (wir berichteten). Am vergangenen Freitag verstarb der 26-Jährige aufgrund der Schwere seiner Verletzungen im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg.

