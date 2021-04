Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Minivan angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Quakenbrück (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitagmorgen in der Burgstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel Meriva und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 08 und 08.15 Uhr beim Vorbeifahren gegen den grauen Minivan und verursachte einen Schaden an der vorderen Stoßstange. Die Polizei in Quakenbrück bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 05431/907760 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell