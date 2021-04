Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Pkw-Heckscheibe eingeschlagen

Bad Essen (ots)

Am Freitag, zwischen 09.30 und 20.30 Uhr, schlugen Unbekannte auf einem Parkplatz in der Nikolaistraße die Heckscheibe eines grauen Seat Leon ein. Eine Zeugin wurde auf den beschädigten Wagen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Unklar ist bislang, ob der oder die Täter aus dem Auto etwas mitnahmen. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell