Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Rückscheinwerfer gestohlen

Osnabrück (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Klöntrupstraße geriet in der Nacht zu Freitag ein schwarzer Mitsubishi Colt ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter schlugen zwischen 19 und 07.30 Uhr eine Seitenscheibe ein und entwendeten die beiden Rückscheinwerfer. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell