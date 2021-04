Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Bissendorf: Unbekannte entwenden Pkw aus Wohngebiet

Melle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Straße Glockenbreede, unweit der Meller Straße, ein hochwertiges Fahrzeug der Marke BMW gestohlen. Der graue Geländewagen vom Typ X6 M50d wurde am Abend von den Besitzern vor der Garage abgestellt und war gegen 2 Uhr noch an Ort und Stelle. Am Donnerstagmorgen stellten sie gegen 9.30 Uhr das Fehlen des Autos fest und informierten die Polizei. Es könnte sein, dass das Fahrzeug noch mit den originalen Kennzeichen OS-VT 666 geführt wird. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen können. Tel 05422/920600

