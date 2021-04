Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Automatenaufbruch an der Wersener Landstraße

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (16.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (07.00 Uhr) hat ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten an der Wersener Landstraße aufgebrochen. Der Täter öffnete den unweit der Dieselstraße stehenden Automaten vermutlich mit roher Gewalt und nahm Zigarettenschachten sowie Bargeld an sich. Anschließend flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück zu melden. Telefon: 0541/327-2215 oder -3203.

