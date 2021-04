Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Nach erneuten Diebstählen aus hochwertigen BMW - Hinweise der Polizei

Dissen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben sich Autodiebe in Dissen wiederholt hochwertige Fahrzeuge der Marke BMW und deren hochpreisige Einzelteile zum Ziel gemacht. Bereits im März waren in Stadt und Landkreis Osnabrück zahlreiche Diebstähle aus teuren Oberklassefahrzeugen angezeigt worden. Die Unbekannten schlugen nun gleich viermal zu. Drei Fahrzeuge knackten sie mittels Überbrücken des Keyless-Go Signals. Mit einem sogenannten Funkstrecken-Verlängerer können die Diebe dem Auto vorgaukeln, dass der Schlüssel in der Nähe ist, die Türen öffnen und Lenkräder sowie Infotainment-Systeme ausbauen. Am Fahrzeug entstehen nicht einmal Aufbruchspuren. Bei einem Wagen bauten die unbekannten Täter ein hochwertiges Assistenzsystem aus der Fahrzeugfront aus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Hinweise der Polizei:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab, bzw. versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumhüllen/Blechdose) abzuschirmen. - Machen Sie aber vorher unbedingt den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. Das gilt auch für die sogenannten Sicherheits-/ Schutzhüllen. - Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeuges Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken mit ungewöhnlicher Verhaltensweise in ihrer unmittelbaren Umgebung aufhalten. - Fragen Sie bei dem Hersteller ihres Fahrzeuges, ob für ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann bzw. ob es eine entsprechende Nachrüstung gibt. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die KEYLESS-GO/KEYLESS-ENTRY Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell