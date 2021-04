Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Hüttenbrand in Averfehrden

Glandorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es im Glandorfer Ortsteil Averfehrden zu einem Brand einer Holzhütte gekommen. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 00.45 Uhr zu der Straße "Zum Sandknapp" aus, nachdem ein aufmerksamer Autofahrer die Flammen entdeckte und den Notruf wählte. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Glandorf und Schwege einen Vollbrand der Nachbarschaftshütte fest, die sich in einem Waldgebiet in der Nähe zur Freienhagener Straße befindet. Das Feuer konnte vollständig gelöscht werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Möglicherweise handelte es sich um einen technischen Defekt. Angaben zur Schadenshöhe können bisher nicht gemacht werden.

