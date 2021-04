Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Weißer SUV gestohlen

Hilter (ots)

In der Nacht zu Mittwoch geriet am Dahlienweg ein Toyota Lexus Hybrid ins Visier von Unbekannten. Der weiße SUV, mit den Kennzeichen OS-WL 770, stand vor der Garage eines Wohnhauses, als sich der oder die Täter zwischen 20.30 und 07.20 Uhr daran zu schaffen machten und das Fahrzeug mitnahmen. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pkw geben können, sich zu melden. Telefon 05421/921390.

