Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unbekannte Diebe schlagen Autoscheibe ein

Fürstenau (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben sich Unbekannte in der Liegnitzer Straße an einem Fiat Scudo zu schaffen gemacht. Das weiße Transportfahrzeug war am Freitag gegen 21 Uhr auf einem Firmengelände in der Nähe der Breslauer Straße abgestellt worden. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und schlugen die Scheibe des Wagens ein. Sie durchsuchten den Transporter nach Diebesgut und nahmen schließlich verschiedenes Werkzeug an sich. Zeugen, die Angaben zur der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bersenbrück zu melden. Tel 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell