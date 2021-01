FW-E: Silvesterbilanz 2020/2021 der Feuerwehr Essen: Vergleichsweise ruhiger Jahreswechsel

Feuerwehr Essen

Silvesterbilanz 2020/2021 der Feuerwehr Essen: Vergleichsweise ruhiger Jahreswechsel

Essen, Stadtgebiet, 01.01.2021, 10:00 Uhr

Die Silvesterschicht 2020 verlief für die Feuerwehr Essen im Vergleich zu vergangenen Jahreswechseln äußerst ruhig. In der Zeit vom 31.12.2020, 18:00 Uhr bis 01.01.2021, 08:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu 146 Einsätzen, davon 126 im Rettungsdienst und 20 im Brandschutz und der Hilfeleistung alarmiert. Mit 11 von 20 Einsätzen machten Container- bzw. Mülltonnenbrände den überwiegenden Anteil im Brandschutz und der Hilfeleistung aus. In Summe ist dies eine signifikant geringere Anzahl im Vergleich zu den Vorjahren (2019/2020: 290 Einsätze). Im letzten Jahr fielen dabei 193 Rettungsdiensteinsätze sowie 97 Einsätze im Brandschutz und der Hilfeleistung an. Während der Einsätze wurden die Einsatzkräfte in Teilen bei der Arbeit gestört und Böller und Raketen auf Einsatzfahrzeuge geschossen. Spürbar zugenommen haben ab Mitternacht die Brände in Mülltonnen und Papiercontainern. Der zeitliche Einsatzschwerpunkt im Brandschutz und der Hilfeleistung lag erwartungsgemäß in der Zeit von 00:00 Uhr bis 01:30 Uhr.

Im Rahmen der Silvesternacht wurden von den Hilfsorganisationen und der Berufsfeuerwehr zusätzliche Rettungswagen in Dienst genommen, um den Regelrettungsdienst zu entlasten. Die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Essen waren im Stadtgebiet ebenfalls einsatzbereit und ein weiteres Führungsfahrzeug der Berufsfeuerwehr stand für komplexe Lagen zur Verfügung.

Zusammenfassend war dieser von der Corona-Pandemie geprägte Jahreswechsel ein aus Sicht der Feuerwehr Essen sehr ruhiger Übergang in ein neues Jahr. Im Vergleich zu den letzten Jahren sind die Einsatzzahlen stark gesunken. Die Feuerwehr Essen wünscht Ihnen ein gesundes Jahr 2021! (PB)

