Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen setzten Unbekannte in der Limberger Straße mehrere Mülltonnen in Brand. Bei einem Blick aus dem Fenster bemerkte eine Zeugin gegen 03.49 Uhr Flammen und wählte den Notruf. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Polizei eintrafen, stellten sie vor einem Mehrfamilienhaus und vor dem Gelände eines dortigen Kleingartenvereins mehrere brennende Mülltonnen fest. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Mülltonnen wurden durch den Brand vollständig zerstört bzw. in einem Fall stark beschädigt. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3103 entgegengenommen.

