POL-OS: Bad Essen - Sachbeschädigung in Lockhausen

Bad Essen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Lockhausen ihr Unwesen getrieben. Die Täter schlugen zwischen 01.45 Uhr und 02.30 Uhr die Heckscheibe eines in der Friedrichstraße (Bereich zwischen Karlstraße und Verkehrskreisel) abgestellten silberfarbenen Opel Corsa ein. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Geräuschen geben kann, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei unter 05471/9710.

