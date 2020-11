Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinde Stuhr, BAB A1: Verkehrsunfall mit Flucht

Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 06.11.2020 ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich des Autobahndreiecks Stuhr. Ein bislang unbekannter Pkw war von der Autobahn 28 kommend auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen aufgefahren. Das unbekannte Fahrzeug wechselte direkt von der Beschleunigungsspur auf den linken der drei Fahrstreifen. Ein hier fahrender Pkw Mercedes, der von einem 52jährigen aus dem Landkreis Verden geführt wurde, musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen SUV handeln. Wer Angaben zum unfallflüchtigen Pkw geben kann, wird gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

