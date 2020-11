Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Samstag, 08.11.2020 gegen 10:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und zwei Fußgängern. Demnach bog der 77-jährige Delmenhorster mit seinem Pkw Renault vom Brendelweg nach rechts in den Blücherweg ab. Dabei übersah er zwei Fußgänger (57 und 60 Jahre alt), welche die Straße bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage querten. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fußgänger schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden jeweils mit einem Krankenwagen nach Delmenhorst und Oldenburg in dortige Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand kein Schaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt.

