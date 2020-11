Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitag um 07:10 Uhr gekommen. Demnach beabsichtigte ein 26-jähriger Delmenhorster mit seinem Pkw VW Golf am Heidkruger Weg nach rechts in den Großen Tannenweg abzubiegen. Dabei übersah er allerdings eine 14-jährige Fahrradfahrerin, welche den Großen Tannenweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen ins Delmenhorster Krankenhaus verbracht. Zu Verkehrsstörungen ist es während der Unfallaufnahme nicht gekommen.

