POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Angriff auf Radfahrer in Delmenhorst gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 53-jähriger Radfahrer wurde bereits am Mittwoch, 4. November 2020, von einer unbekannten männlichen Person angegriffen, sodass seine Jacke beschädigt wurde.

Der 53-jährige Delmenhorster befuhr mit seinem Fahrrad gegen 16:00 Uhr, den Radweg der Syker Straße. Auf Höhe eines großen Verbrauchermarktes im Reinersweg kam ihm ein ihm unbekannter Fußgänger entgegen, der frontal auf den Radfahrer zuging. Unmittelbar bevor der 53-Jährige an dem Fußgänger vorbeifuhr, zog der Mann einen Gegenstand aus seiner Jackentasche und griff den 53-Jährige unvermittelt mit diesem an. Daraufhin wich der 53-Jährige unverzüglich aus, wurde jedoch noch an seiner Jacke berührt, sodass diese beschädigt wurde. Da der unbekannte Mann keine Reaktion zeigte, setzte der 53-Jährige nach dem Geschehen seine Fahrt fort.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

- circa 30 Jahre alt - circa 170-175 cm groß - dunkler Teint - normale Statur - schwarzer Vollbart - schwarze Strickmütze - schwarze, lange Jacke - blaue Jeans - braune Halbschuhe

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Delmenhorst sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen oder Hinweise auf den Mann geben können. Eine ältere Dame soll Zeugin des Geschehens gewesen sein. Auch sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

