Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer übersieht geparkten Pkw in Rodenkirchen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 5. November 2020, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Stadland mit seinem Ford Transporter die Lange Straße in Richtung Nordenham. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, sodass er mit diesem kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 6.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu schaden. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell