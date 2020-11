Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Freitag, den 30.10.2020, gegen 13.35 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer mit einem Renault Twingo die B 212 zwischen Hoffe und Esenshamm in Fahrtrichtung Brake. In einer Linkskurve überholte er trotz Gegenverkehrs einen Lkw. Ein entgegenkommender 21-jähriger Pkw-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dies bemerkte eine hinterherfahrende 51-jährige Nordenhamerin in ihrem Pkw zu spät und fuhr auf den Pkw des 21-jährigen auf. Der Fahrer des Renault Twingo entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An den beiden verbliebenen Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des Renault Twingo geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

