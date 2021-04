Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeuge meldete Grabschmuckdiebe

Bramsche (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:50 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei in Bramsche. Er konnte beobachten, wie zwei Männer Gegenstände vom Friedhof St. Martin zu ihrem Fahrzeug trugen. Die Polizei stellte die Männer, es handelte sich um einen 47-Jährigen aus Lotte und einen 40-jährigen Bramscher. Tatsächlich hatten die Männer bereits diversen Grabschmuck in ihren Opel geladen und weitere Gegenstände zum Abtransport bereitgestellt. In dem Fahrzeug wurden von den Beamten Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell