Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Rollerfahrer bei Unfall in Meesdorf verletzt

Melle (ots)

Am Freitag, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich auf der Huntetalstraße (L83) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Rollerfahrer verletzt wurde. Der Rollerfahrer befuhr die Huntetalstraße in Richtung Bad Essen, hinter ihm ein 32-jähriger Mann aus Bad Essen in seinem VW Polo. Auf Höhe der Einmündung Telgheide beabsichtigte der Autofahrer, den Roller zu überholen. Im selben Augenblick beabsichtigte der Rollerfahrer, nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß und der 19-Jährige wurde von dem Pkw erfasst. Der Heranwachsende kam glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen davon. Am Roller und dem Polo entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell