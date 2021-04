Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Tödlicher Verkehrsunfall

Melle (ots)

Am Samstag, gegen 17:55 Uhr, kam es auf der Barkhausener Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Mann aus Melle fuhr mit seinem VW Golf Plus von Melle-Mitte in Richtung Buer. Zwischen Wettersche Straße und dem Kreisverkehr kam er auf nasser Fahrbahn alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ein angeforderter Rettungshubschrauber brach seinen Anflug ab. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Barkhausener Straße voll gesperrt.

