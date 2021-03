Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei versuchte Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntagmittag und Montagabend in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße einzubrechen. Sie hebelten vermutlich mit Werkzeug an den Türen, aber schafften es nicht, in die Wohnungen zu gelangen, so dass sie sich ohne Beute davon machten. Zeugen, die Hinweise zu den Einbruchsversuchen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

