Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: 14-Jähriger aus Bersenbrück wird vermisst

Bild-Infos

Download

Bersenbrück (ots)

Seit Freitag, den 09.04.2021 wird der 14-jährige Luca vermisst. Luca entfernte sich gegen 7 Uhr aus der Kinder- und Jugendeinrichtung "Backhaus" in Bippen, in der er zuletzt untergebracht war. Luca kommt ursprünglich aus der Kreisstadt Meppen in Niedersachsen und hat familiäre Beziehungen in den Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen. Er leidet an einer chronischen Erkrankung und benötigt zeitnah seine Medikamente. Demnach kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Zur Beschreibung:

Luca ist 1,72m groß, hat hellbraune Haare und braune Augen. Möglicherweise trägt er eine Brille. Am Tag seines Verschwindens trug Luca vermutlich schwarze Schuhe mit weißem Nike-Zeichen, eine schwarzgraue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit neon-grünem "Just do it"-Aufdruck und eine schwarze Jacke mit Ledereinsätzen an den Schulterpartien. Außerdem ist er mit einem schwarzen Rucksack unterwegs. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell