Polizeidirektion Hannover

POL-H: Uetze: Motorradfahrer durch Unfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Freitag, 19.02.2021, ist nachmittags ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Zwischen Dollbergen und Uetze stieß er im Kreuzungsbereich der Landstraße (L) 387 und der Katenser Hauptstraße mit dem Anhänger eines einbiegenden SUV zusammen. Ein Hubschrauber flog den 53 Jahre alten Krad-Fahrer zu einem Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Geländewagen der Marke Volvo samt Anhänger aus Katensen kommend in Richtung der L 387. An der Kreuzung bog er gegen 15:45 Uhr nach links auf die Dollberger Straße in Richtung Uetze. Zeitgleich näherte sich ein Motorrad aus Richtung Dollbergen kommend dem Kreuzungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß des Krades mit dem Anhänger des SUV. Durch den Unfall erlitt der 53-Jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen und die Honda Totalschaden. Rettungskräfte versorgten den ansprechbaren Mann noch am Unfallort, ein Rettungshubschrauber transportierte ihn anschließend zu einem Krankenhaus.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme vor Ort musste die Dollberger Straße nördlich der Kreuzung Katenser Hauptstraße bis etwa 17:00 Uhr voll gesperrt werden. /nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell