Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Rollerfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Melle (ots)

Am Dienstagmorgen (10:50 Uhr) befuhr ein 67-jähriger Melleraner mit seinem Roller die Gesmolder Straße. Im Bereich eines dortigen Kreisverkehres verlor der Mann die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 67- Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Roller entstand Sachschaden.

