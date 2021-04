Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht

Hagen a.T.W. (ots)

Am Mittwochmorgen ist auf einem Supermarktparkplatz an der Hüttenstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 9.30 Uhr und 9.50 Uhr kollidierte ein unbekannter Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem schwarzen VW Passat und verursachte einen Sachschaden. Der Unfallflüchtige entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden. Telefon: 05401/879500

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell