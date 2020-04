Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendliche randalieren in Marten - Zeugen alarmieren Polizei

Dortmund (ots)

Mehrere Jugendliche randalierten in der vergangenen Nacht (23. April) auf der Martener Straße. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, die kurz darauf drei Tatverdächtige vorläufig festnahm.

Es war um kurz vor Mitternacht, als Zeugen den Notruf der Polizei wählten und angaben, dass eine Gruppe von fünf bis sechs Personen gegen Autos trete. In einen der Wagen sollen sie sich sogar reingesetzt haben. Am genannten Tatort trafen die Polizeibeamten die beschriebene Gruppe nicht an. Laut Zeugen hatten diese sich bereits in Richtung Ortskern Marten entfernt und dabei die Warnbaken einer Baustelle umgeschmissen. Dies führte offenbar auch zu einer kurzfristigen Sperrung des Straßenbahnverkehrs.

An einer Haltestelle wurden die Beamten fündig: Hier saßen drei Teenager, auf die die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf. Zwar stritten alle drei auf Vorhalt der Tatvorwürfe eine Beteiligung ab bzw. schwiegen hierzu, allerdings waren sie im Besitz eines gestohlenen Rucksacks aus dem Auto, in dem die Verdächtigen laut Zeugen zuvor gesessen haben sollen.

Die Polizeibeamten nahmen die Tatverdächtigen vorübergehend in Polizeigewahrsam. Zwei der drei 16-, 17- und 18-jährigen Dortmunder sind wegen ähnlicher Delikte (Sachbeschädigung an Kfz, Diebstahl aus Kfz und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr) bereits polizeibekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Teilgeständnissen wurden der 16- und der 17-Jährige in die Obhut ihrer Eltern übergeben, der 18-Jährige von der Wache entlassen.

Alle drei erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls aus Kfz, Sachbeschädigung an Kfz und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Darüber hinaus hat das Trio gegen das Kontaktverbot verstoßen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigten die Polizeibeamten ebenfalls.

Die Ermittlungen, auch zu möglichen weiteren Mittätern, dauern an.

