Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Auf das Vereinsheim an der "Bockstation" hatten es Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag und Mittwoch abgesehen. Vermutlich versuchten die Täter zunächst die Eingangstür aufzuhebeln. Diese hielt den Versuchen jedoch stand. Anschließend wurde eine Nebentür aufgebrochen. Möglicherweise wurden die Täter gestört und mussten flüchten. Das Vereinsheim wurde nicht durchsucht. Gegenstände wurden nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

