Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit drei Verletzten

Arnsberg (ots)

Korrekturmeldung (Herkunft Handwerker) Am Montag gegen 16.20 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Wettmarsen gerufen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 20-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße 1 von Hövel in Richtung Albringen. Im Bereich einer Kurve geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines Sunderner Handwerkbetriebes. Bei dem Unfall erlitten die drei Handwerker schwere Verletzungen. Der Autofahrer aus Hemer blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser. Aufgrund ihrer Beschädigungen mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte auslaufende Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell