POL-HSK: Automatenaufbrüche

Arnsberg / Sundern (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei in Arnsberg und Sundern zwei Automatenaufbrüche gemeldet. In Neheim brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag zwei Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle auf der Straße "Im Ohl" auf. Zwischen 22 Uhr und 11 Uhr brachen die Diebe zwei Vorhängeschlösser auf. Anschließend entwendeten sie das eingeworfene Münzgeld. In Sundern blieben die Täter ohne Beute. Am Donnerstag gegen 23 Uhr filmte die Überwachungskamera einer Tankstelle auf der "Kurze Straße" einen schwarz bekleideten Mann. Dieser versuche den Staubsaugerautomaten aufzubrechen. Der Täter gelangte jedoch nicht an das Münzfach. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 oder der Polizei in Sundern unter der 02933 - 90 200 in Verbindung.

