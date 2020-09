Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Unbekannte Täter versuchten am Wochenende in ein Jugendzentrum am Sank-Georgs-Pfad einzubrechen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 09.30 Uhr, warfen die Täter mehrfach mit einem Pflasterstein gegen die verglaste Eingangstür. Durch die Würfe wurde jedoch nur das äußere Glas der Tür beschädigt. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

