Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: 8:33 Uhr - Lahr

Lahr (ots)

Unbekannte sind in der Nacht in einen Lebensmittelmarkt und in ein Gartencenter in der Tramplerstraße eingebrochen. Im Umfeld konnte Diebesgut aufgefunden werden. Die Polizei Lahr ermittelt. *ya

