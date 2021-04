POL-HK: Heidekreis: Radfahrende im Blick

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis:Rund um den 05.Mai 2021 finden in diesem Jahr wieder länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktionen mit dem Hauptaugenmerk auf Radfahrende statt. Neben verstärkten Verkehrskontrollmaßnahmen der Polizei wird der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis, Polizeihauptkommissar Frank Rohleder, mit einem Infostand in den Städten Munster (30.04., Rathausplatz), Walsrode (04.05., Großer Graben), Soltau (05.05., Hagen) und Bad Fallingbostel (06.05., Bürgerhof ) jeweils im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr für Fragen rund um das Thema Radverkehr zur Verfügung stehen. Unterstützt wird er hierbei von den jeweils örtlichen Kontaktbeamten aus Munster und Bad Fallingbostel. Gerade jetzt wo das warme Wetter die Lust auf das Fahrradfahren und die Bewegung an der frischen Luft wieder zahlreiche Pedalritter auf die Straßen lockt, steigt auch die Gefahr in einen Unfall verwickelt zu werden. Ein Tipp der Polizei: Ein Fahrradsturz kann zu schweren Verletzungen insbesondere im Kopfbereich führen. Ein Fahrradhelm, richtig getragen, kann hier vor folgenschweren Verletzungen schützen oder sogar ihr Leben retten. Darum sollte bei jeder Fahrt ein Fahrradhelm getragen werden. Weitere Informationen zum Thema Fahrradfahren erhalten sie beim Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191/9380-109.

