Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Schopfheim: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann" - Gesuchter wohlbehalten gefunden

Freiburg (ots)

Der gesuchte Mann konnte am Montagabend, 11.05.2021, in einem Zug im Raum Offenburg im Rahmen einer bundespolizeilichen Überprüfung angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Die am 11.05.2021 veröffentliche Fahndung wird zurückgenommen. Das Polizeipräsidium Freiburg bedankt sich bei den Medien für die Fahndungsunterstützung. Die Medien werden gebeten, Namen und Lichtbild nicht weiter zu verwenden.

Meldung vom 11.05.2021:

Am Sonntag, 10.05.2021, wurde ein 69-jähriger Mann aus Schopfheim-Wiechs als vermisst gemeldet. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, da er Medikamente benötigt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei und weiterer Rettungsdienste führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes.

Ein Lichtbild des Mannes ist auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schopfheim-vermisstenfahndung/

Beschreibung des Mannes: etwa 180 Zentimeter groß, korpulent, kurze Haare. Möglicherweise mit einem dunkelgrauen T-Shirt, beigefarbene Jacke und einer grau / schwarzen Jogginghose bekleidet.

Bei der letzten Vermisstensuche (28.04.2021) konnte der Mann in der Schweiz, in Muttenz, angetroffen werden.

Wer hat den Mann gesehen oder kann weitere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 07761 934-500 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell