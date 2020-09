Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 27.09.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Drebber - Brand

Am 27.09.2020 in der Zeit zwischen 01:35 Uhr und 01:40 Uhr wurde in Drebber eine Wohnung in der Bremer Straße in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch einen Mieter eigenständig gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441/ 9710, entgegen.

Diepholz - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 26.09.2020 gegen 15:50 Uhr wurde eine 61-jährige aus Diepholz mit ihrem Pkw in der Flöthestraße in Diepholz kontrolliert. Während der Kontrolle stelle sich heraus, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol steht. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wetschen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 27.09.2020 gegen 00:10 Uhr wurde ein 21-jähriger aus Drebber mit seinem Pkw in der Akazienstraße in Wetschen kontrolliert. Während der Kontrolle stelle sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol steht. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,94 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lembruch - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 26.09.2020 gegen 07:40 Uhr kam es in 49459 Lembruch zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 40-Jähriger aus Bremen befuhr mit seinem Ford Transporter die Alte Dorfstraße in Lembruch. Dieser verpasste eine Einfahrt und stoppte seinen Transporter. Hinter diesem befand sich ein 46-jähriger aus Rödingkausen mit seinem Krad. Der 46-jährige stoppte sein Krad ebenfalls. Als der 40-Jährige seinen Transporter zurücksetzte, übersieht er den hinter ihm wartenden Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

PK Weyhe

Weyhe - Verkehrsunfall mit 6 leichtverletzten Personen

Am 26.09.2020 gegen 16:15 Uhr kam es in 28844 Weyhe zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 6 leichtverletzten Personen und einem Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Ein 40-jähriger Syker Pkw-Fahrer wollte aus der Straße Am Meyerkamp auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei missachtete er das Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren und übersah in Folge dessen den 69-jährigen bevorrechtigten Weyher Pkw-Fahrer, welcher sich auf der Hauptstraße befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die Fahrzeugführer und die insgesamt 4 Insassen leicht. 4 Personen wurden vorsorglich mit Verdacht auf Schleudertrauma in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Der genannte Kreuzungsbereich wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für ca. 1 Std. komplett gesperrt.

PK Sulingen

Sulingen - Trunkenheitsfahrt

Am 26.09.2020 gegen 22:45 Uhr kam es in Sulingen zu einer Trunkenheitsfahrt. Der 47 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Berlin wurde im Bereich der Langen Straße in Sulingen mit seinem Pkw Opel angetroffen. Die Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,75 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Nach der Blutprobe und der Abgabe seines Führerscheines wurde der 47-Jährige entlassen.

PK Syke

Bassum/Groß Bramstedt - Diebstahl und Brandstiftung

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Bereich der Dorfstraße und der Henstedter Straße in Groß Bramstedt zu mehreren Diebstahlsdelikten und einer versuchten Brandstiftung gekommen. So wurden mehrere Grundstücke von Anwohnern betreten und u.A. Fahrräder und Getränke von den Grundstücken entwendet. In einem Fall wurde versucht, an der Henstedter Straße eine Nebeneingangstür eines bewohnten Einfamilienhauses an mehreren Stellen anzuzünden. Die Tür hat kein Feuer gefangen, wurde jedoch beschädigt. Einige der entwendeten Fahrräder und Getränke konnten in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Sollten Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag im Ortgebiet Groß Bramstedt auffällige Personen oder Personengruppen gesehen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Syke unter 04242/969-0.

Bassum - Einbruch in Restaurant

Von Freitagabend bis Samstagnachmittag ist es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Straße "Am Schützenplatz" in Bassum gekommen. Im Restaurant wurde Bargeld entwendet. Eine genaue Schadenshöhe kann nicht genannt werden. Sollten Sie im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes und des angrenzenden Sportplatzes gesehen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/969-0.

Bassum/Bramstedt - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Samstagmorgen ist der Polizei gegen 08:00 Uhr ein junger Mann aufgefallen, der mit seinem E-Roller die Dorfstraße in Bassum/Bramstedt befahren hat. An dem E-Roller war kein Kennzeichen angebracht und es bestand kein Versicherungsschutz. Dem 26-jährigen Mann aus Bassum erwartet nun ein Strafverfahren.

Syke/Heiligenefelde - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmittag ist es gegen 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Syke/Heiligenfelde gekommen. Ein ausparkender PKW hat zunächst ein Motorrad und anschließend einen weiteren PKW beschädigt. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges abgelesen werden. An der Wohnanschrift in Syke konnte die Polizei die 52-jährige Halterin des PKW antreffen und sie als Unfallverursacherin identifizieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Zudem gab die Verursacherin an, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Die Dame wurde zur Durchführung einer Blutprobenentnahme zur Polizei verbracht. Sie erwartet nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf 6.000 Euro geschätzt.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am frühen Samstagnachmittag ist es gegen 14:15 Uhr in der Kirchstraße in Bassum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Durch einen zu weit rechts fahrenden PKW werden zwei am Fahrbahnrand geparkte PKW beschädigt. Anschließend habe sich die Unfallverursacherin vom Unfallort entfernt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Durch Zeugen kann das Kennzeichen des verursachenden PKW abgelesen werden, das die Polizei zu der 82-jährigen Fahrzeughalterin aus Bassum führt. Sie kann als Verursacherin identifiziert werden. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf 11.000 Euro geschätzt.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am späten Samstagnachmittag ist es in Bassum auf der Osterbinder Straße gegen 17:45 Uhr zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Trecker mitsamt Anhänger hat im Einmündungsbereich der Eschenhäuser Straße versucht, mit seinem Gespann zu wenden und beschädigt dabei mehrere Hinweisschilder. Der Fahrzeugführer entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bassum unter 04241 / 971680.

Falls weitere presserelevanten Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

