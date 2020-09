Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diebstahl und Sachbeschädigungen am Spielplatz in Sulingen - Diebstahl einer Zapfanlage in Eydelstedt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl und Sachbeschädigungen

Unbekannte Täter durchtrennten in der Nacht zum heutigen Freitag das 1cm starke Tragseil einer Seilbahn und entwendeten den Pendelsitz inklusive Laufkatze. Die Seilbahn ist Bestandteil des Spielplatzes Am Sportpark. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, entgegen.

Eydelstedt - Diebstahl

Eine Dieselzapfanlage mit Pumpe und dazugehöriger Zapfpistole entwendeten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag zum Freitag. Die Zapfanlage befand sich in einem Anbau eines Schweinestalles in Eydelstedt, Holzort. Die Anlage muss aufgrund der Größe und des Gewichtes mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, zu melden.

