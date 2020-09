POL-DH: Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein in Wagenfeld - Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Bassum

Polizeiinspektion Diepholz

Neuenkirchen bei Bassum - Einbruch

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 20.09.20 bis 22.09.20 eine verschlossene Tür einer Lagerhalle an der Bassumer Straße auf und entwendeten diverse Displayeinheiten von Handys im Wert von ca. 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, entgegen.

Wagenfeld - Alkoholisiert und ohne Führerschein

Den richtigen Riecher hatten zwei Polizeibeamte, als sie in der Nacht zum Freitag gegen 02.40 Uhr in Wagenfeld einen Kleintransporter kontrollierten. Der 47-jährige Fahrer aus Bielefeld stand nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol, sondern konnte auch keinen Führerschein vorzeigen. Von ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Um ganz sicher zu gehen, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. Damit nicht genug, der 47-Jährige beleidigte die Beamten den gesamten Kontrollzeitraum über. Als Ergebnis erhält er noch eine Anzeige wegen Beleidigung.

Stuhr - Einbruch in Café

In Stuhr wurde in dem Zeitraum von Mittwochabend, 22:30 Uhr bis Donnerstagmorgen, 09:15 Uhr eines der Kippfenster in einem Café in der Stuhrer Landstraße durch bisher unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Das Café wurde im Anschluss aber offenbar nicht betreten. Ob der Täter eventuell gestört wurde, ist nicht bekannt.

Bassum - Unfallflucht am Bahnhof

Der Fahrer oder die Fahrerin eines Mercedes Sprinter hat am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr in der Ladestraße am Bassumer Bahnhof einen parkenden VW Passat beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro hinterlassen. Er oder Sie fuhr rückwärts aus einer Parkbucht und kollidierte mit dem dahinter parkenden, silberfarbenen Passat eines Bassumers und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwei Zeugen haben sich dazu bereits gemeldet; es werden allerdings noch weitere Aussagen benötigt. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, in Verbindung zu setzen.

