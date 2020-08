Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Autofahrer sollte sich melden

Wickede (ots)

Am Freitag, dem 14:08. 2020, kam es gegen 13:45 Uhr, am Waltringer Weg zu einem Unfall. Dabei kollidierte ein 14-jähriger Schüler aus Wickede der auf dem Gehweg unterwegs war, mit einem Pkw der auf den Parkplatz eines Supermarkts einbog. Der Fahrer des schwarzen Kombis stieg aus und kümmerte sich um den Radler. Erst als der Jugendliche betonte, dass ihm nichts geschehen war, fuhr der Autofahrer weiter. Da es jedoch zu einem Sachschaden am Fahrrad und am Handy des Schüler gekommen ist, bittet die Polizei den Autofahrer sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (lü)

