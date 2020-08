Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - "Grabscher" erneut in Aktion

Soest (ots)

Am Samstag, um 16:02 Uhr, rief eine 22-jährige Frau aus Soest die Polizei zur Hilfe. Sie war im Bereich Brunowll/Niederbergheimer Straße von einem ihr unbekannten Täter an den Po gefasst worden. Da ihr der Mann anschließend noch folgte, rief die Frau die Polizei. Die Beamten konnten kurz darauf am Troyesweg einen 28-jährigen Mann antreffen, auf den die Beschreibung der Frau genau passte. Der Mann war in der Woche bereits wegen zwei ähnlicher Delikte aufgefallen. Auch eine Tat vom Donnerstag wird dem Mann zur Last gelegt. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Er wurde später in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Bei Vernehmungen zeigte der Mann kein großes Unrechtsverständnis für seine sexuellen Belästigungen. (lü)

