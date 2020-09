POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 26.09.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Eydelstedt

Am Freitag, den 25.09.2020, gegen 14 Uhr, kam es in der Kampstraße in Barnstorf-Eydelstedt zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 33-jähriger Barnstorfer befuhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine Fendt die Kampstraße in Barnstorf in Fahrtrichtung des Brückenbauwerkes der Bahnunterführung. Hier ist die Durchfahrthöhe auf 2,80 m begrenzt. Aufgrund des nicht ausreichend heruntergelassenen Frontladers kommt es zu einer Kollision mit dem Brückenbauwerk. Dabei bricht der Ackerschlepper des Beteiligten 01 in zwei Teile. Der 33-jährige zieht sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Ein auf einem Kindersitz vorschriftsmäßig gesichertes Kind bleibt bei dem Unfall unverletzt. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr Barnstorf aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Eydelstedt

Am Freitag, den 25.09.2020, gegen 15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 344, in Höhe des Clausingweg zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 59- jähriger aus Wetschen, ein 23-jähriger aus Rheine und ein 27-jähriger aus Bremen befuhren mit ihren Pkw die L 344 aus Richtung Eydelstedt in Fahrtrichtung Barver. In Höhe des Clausingweg beabsichtigte der vorausfahrende 59-jährige nach rechts abzubiegen und reduzierte hierzu seine Geschwindigkeit. Auch der nachfolgende 23-jährige aus Rheine verlangsamte die gefahrene Geschwindigkeit. Daraufhin beabsichtigte der nachfolgende 27-jährige aus Bremen mit seinem Pkw die vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Hierbei verlor der Bremer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Pkw kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der 27-jährige Bremer und sein 23-jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Bremen, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro.

Polizeikommissraiat Sulingen

Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 25.09.2020, um 22:35 Uhr, unterzogen Beamte des Polizeikommissariats Sulingen einen 43-jährigen Kölner einer allgemeinen Verkehrskontrolle in 27246 Borstel. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kölner unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Zudem konnte ermittelt werden, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da die Eigentumsverhältnisse zum geführten Pkw nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten, wurde der Pkw bis zur Vorlage eines Eigentumsnachweises sichergestellt.

Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Kölner entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Polizeikommissariat Syke

Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Twistringen

Am 25.09.2020, um 18.21 Uhr, konnten in einem Schulgebäude in Twistringen, Am Markt, drei Jugendliche, allesamt aus Barnstorf, gestellt werden, die dort gewaltsam eingedrungen waren und bereits Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt hatten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Täter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der elterlichen Obhut zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR 200,-

Verkehrsunfall mit leichtem Personen- sowie Sachschaden in Bassum

In Bassum, Gemarkung Kastendiek, auf der Bundesstr. 51, kam es am 25.09.2020, um 17.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als ein 28-jähriger Bassumer, der eine längere Fahrzeugkolonne überholte, seinen Überholvorgang wegen eines mit Sonder- und Wegerechten entgegenkommenden Einsatzfahrzeuges abbrechen musste. Aufgrund der Geschwindigkeit, die er offenbar innehatte, gelang dieses nicht, und er fuhr auf den PKW vor ihm, der von einem 54-jährigen aus Schwedeneck geführt wurde auf. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. EUR 12.500,-

Polizeikommissariat Weyhe

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Kirchweyhe

Am 25.09.2020 gegen 08:20 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Weyhe einen 31-jährigen Weyhe mit seinem Pkw, in der Straße Scharmarsch in 28844 Kirchweyhe. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (THC) stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Weyhe

Am 25.09.2020 gegen 15:25 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Weyhe einen 20-jährigen Syker mit seinem Pkw, in der Sudweyher Straße in 28844 Weyhe. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (THC) stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde auch hier untersagt.

